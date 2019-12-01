ايران
📌 صالحي: لدینا المستندات علی حیازة مفتشة الوکالة الدولیة لمواد مشبوهة
📌 عراقجي: نأمل في تفعیل آلیة الـ"اینستکس" بانضمام ست دول أوروبیة
جمهوري اسلامي
📌 إزاحة الستار عن منجزات جدیدة للقوة البحریة الایرانیة
📌 الیوم.. بدء تسجیل أسماء المرشحین لانتخابات الدورة الحادیة عشرة لمجلس الشوری الاسلامي
📌 صدور أحکام باعتقال عشرات کبار المسؤولین العراقیین علی خلفیة الفساد
📌 الرئیس المکسیکي: علی ترامب أن لا یتدخل فی شؤوننا الداخلیة
کیهان
📌 أنصارالله: السعودیة بصدد الانسحاب من الیمن؛ لکن اسرائیل وأمریکا لا تسمحان لها
📌 الامارات ومصر تشارکان بصورة مباشرة فی الحرب بلیبیا
📌 قائد المیلیشیات الکردیة بسوریا: أردوغان هاجمنا بإیعاز من ترامب شخصیاً
📌 بأوامر من مادورو: استنفار القوات المسلحة الفنزویلیة
آرمان ملی
📌 المدعي العام الایراني: مخطط التغلغل الی الحوزات الدینیة مخطط قائم
دنیاي اقتصاد
📌 موقع "الخلیج الجدید" یدعي وجود مفاوضات سریة بین ایران والسعودیة
آفتاب یزد
📌 عضو بلجنة هیئة رئاسة مجلس الشوری الاسلامي یعلن عن طلب بتشکیل لجنة تقصي حقائق عن الوقائع الاخیرة
📌 "علي لاریجاني" رئیس مجلس الشوری الاسلامي یعلن عدم نیته بالترشیح للانتخابات البرلمانیة المقبلة
شرق
📌 بدء الشرخ في ائتلاف الأصولیین من مدینة "قم"