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رقم الخبر: 269688 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 11:59 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:
ايران
📌  صالحي: لدینا المستندات علی حیازة مفتشة الوکالة الدولیة لمواد مشبوهة
📌 عراقجي: نأمل في تفعیل آلیة الـ"اینستکس" بانضمام ست دول أوروبیة
جمهوري اسلامي
 
📌  إزاحة الستار عن منجزات جدیدة للقوة البحریة الایرانیة
📌   الیوم.. بدء تسجیل أسماء المرشحین لانتخابات الدورة الحادیة عشرة لمجلس الشوری الاسلامي
📌  صدور أحکام باعتقال عشرات کبار المسؤولین العراقیین علی خلفیة الفساد
📌  الرئیس المکسیکي: علی ترامب أن لا یتدخل فی شؤوننا الداخلیة
کیهان
 
📌 أنصارالله: السعودیة بصدد الانسحاب من الیمن؛ لکن اسرائیل وأمریکا لا تسمحان لها
📌  الامارات ومصر تشارکان بصورة مباشرة فی الحرب بلیبیا
📌  قائد المیلیشیات الکردیة بسوریا: أردوغان هاجمنا بإیعاز من ترامب شخصیاً
📌  بأوامر من مادورو: استنفار القوات المسلحة الفنزویلیة
آرمان ملی
📌 المدعي العام الایراني: مخطط التغلغل الی الحوزات الدینیة مخطط قائم
دنیاي اقتصاد
📌 موقع "الخلیج الجدید" یدعي وجود مفاوضات سریة بین ایران والسعودیة
آفتاب یزد
📌  عضو بلجنة هیئة رئاسة مجلس الشوری الاسلامي یعلن عن طلب بتشکیل لجنة تقصي حقائق عن الوقائع الاخیرة
📌  "علي لاریجاني" رئیس مجلس الشوری الاسلامي یعلن عدم نیته بالترشیح للانتخابات البرلمانیة المقبلة
شرق
📌  بدء الشرخ في ائتلاف الأصولیین من مدینة "قم"
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ خاص
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