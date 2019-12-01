فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:

ايران

📌 صالحي: لدینا المستندات علی حیازة مفتشة الوکالة الدولیة لمواد مشبوهة

📌 عراقجي: نأمل في تفعیل آلیة الـ"اینستکس" بانضمام ست دول أوروبیة

جمهوري اسلامي

📌 إزاحة الستار عن منجزات جدیدة للقوة البحریة الایرانیة

📌 الیوم.. بدء تسجیل أسماء المرشحین لانتخابات الدورة الحادیة عشرة لمجلس الشوری الاسلامي

📌 صدور أحکام باعتقال عشرات کبار المسؤولین العراقیین علی خلفیة الفساد

📌 الرئیس المکسیکي: علی ترامب أن لا یتدخل فی شؤوننا الداخلیة

کیهان

📌 أنصارالله: السعودیة بصدد الانسحاب من الیمن؛ لکن اسرائیل وأمریکا لا تسمحان لها

📌 الامارات ومصر تشارکان بصورة مباشرة فی الحرب بلیبیا

📌 قائد المیلیشیات الکردیة بسوریا: أردوغان هاجمنا بإیعاز من ترامب شخصیاً

📌 بأوامر من مادورو: استنفار القوات المسلحة الفنزویلیة

آرمان ملی

📌 المدعي العام الایراني: مخطط التغلغل الی الحوزات الدینیة مخطط قائم

دنیاي اقتصاد 📌 موقع "الخلیج الجدید" یدعي وجود مفاوضات سریة بین ایران والسعودیة

آفتاب یزد

📌 عضو بلجنة هیئة رئاسة مجلس الشوری الاسلامي یعلن عن طلب بتشکیل لجنة تقصي حقائق عن الوقائع الاخیرة

📌 "علي لاریجاني" رئیس مجلس الشوری الاسلامي یعلن عدم نیته بالترشیح للانتخابات البرلمانیة المقبلة

شرق