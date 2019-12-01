اقتنص ريال مدريد فوزا مهما 2-1 على مستضيفه ألافيس عبر هدف متأخر من المدافع داني كارفخال ليعتلي صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة يوم السبت.

ووضع القائد سيرجيو راموس ريال مدريد في المقدمة بضربة رأس بعد ركلة حرة من توني كروس في الدقيقة 52 لكنه تسبب في ركلة جزاء أحرز منها صاحب الأرض هدف التعادل عبر لوكاس بيريز في الدقيقة 65.

لكن ريال مدريد أظهر الروح الجديدة في الفريق واستعاد تقدمه بعدها بأربع دقائق فقط عندما حول إيسكو تمريرة لوكا مودريتش العرضية بضربة رأس في القائم لترتد إلى كارفخال ليضعها في الشباك.

وحاول ألافيس إدراك التعادل لكن دفاع ريال مدريد صمد حيث منع مارسيلو فرصة خطيرة من تسديدة قوية بينما تصدى الحارس ألفونس أريولا لمحاولة من القائد مانو جارسيا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتصدر ريال مدريد المسابقة مؤقتا برصيد 31 نقطة من 14 مباراة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة حامل اللقب الذي سيحل ضيفا على أتليتيكو مدريد المنافس على اللقب.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالاتي:

ريال سوسييداد 4 – ايبار 1

ريال مايوركا 1 – ريال بيتيس 2

فالنسيا 2 – فياريال 1