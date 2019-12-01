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رقم الخبر: 269686 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 11:41 الاقسام: محليات  
الإعلان عن عدد المرشحين لإنتخابات مجلس الشورى الاسلامي حتى الظهر

الإعلان عن عدد المرشحين لإنتخابات مجلس الشورى الاسلامي حتى الظهر

اعلن المتحدث باسم اللجنة الانتخابية أن الحصيلة الاولية حول عدد المرشحين لإنتخابات مجلس الشورى الاسلامي ستُعلن حتى الظهر.

ان المتحدث باسم لجنة الانتخابات اسماعيل موسوي صرح امام الصحفيين اليوم الاحد على هامش عملية تسجيل المرشحين للإستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس الشورى الاسلامي، صرح: لحد الان لم تُعلن اي حصيلة حول عدد المرشحين، لكن منذ الصباح قد شهدنا حركة حيوية وحضورا للمرشحين وأن المنظومات تواصل عمليتها.

وأضاف: من المتوقع ان يُكشف عن حصيلة اولية عن عدد المرشحين حتى الظهر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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