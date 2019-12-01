فاز ليفربول على ضيفه برايتون (2-1) في مباراة مثيرة يوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ليفربول بهدفين لفيرجيل فان دايك، في الدقيقتين 18 و24، بينما قلص لويس دانك الفارق لبرايتون، في الدقيقة 79.

ورفع الريدز رصيده بذلك إلى 40 نقطة، ليبتعد بصدارة البريميرليج، بفارق 11 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وبالعودة للمباراة فأن يورجن كلوب مدرب الليفر، استشعر أن المباراة باتت مضمونة، وبدأ إراحة نجومه منذ الدقيقة 69، بخروج محمد صلاح ومشاركة آدم لالانا، وبعدها حل ديفوك أوريجي بديلا لروبرتو فيرمينو.

إلا أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ارتكب خطأ ساذجا نال على إثره بطاقة حمراء، في الدقيقة 77، بعدما تصدى لكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليخسر كلوب تبديله الثالث، حيث اضطر لإشراك الحارس البديل أدريان مكان تشامبرلين.

وانقلبت الأمور رأسا على عقب، فمن نفس المخالفة التي احتسبت ضد أليسون، سجل لويس دانك هدفا من ركلة حرة، لترتفع معنويات برايتون، ويطمع في إدراك التعادل، بتسديدة قوية لأرون موي أبعدها أدريان بصعوبة.

كما كاد أدريان أن يتسبب في خطأ فادح، حيث أمسك رأسية باسكال جروس، مهاجم برايتون، على مرتين، لكن ليفربول نجح في تأمين انتصاره الصعب (2-1).

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى لمساء السبت:

نيوكاسل 2 – مانشستر سيتي 2

تشيلسي صفر – وستهام 1

توتنهام 3 – بورنموث 2

بيرنلي صفر – كريستال بالاس 2

ساوثهامبتون 2 – واتفورد 1