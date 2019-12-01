أعلن رئیس الوفد المفاوض الباکستاني عن عزم باکستان إطلاق 4 أسواق حدودیة مشترکة مع إيران بهدف تعزیز التبادلات التجاریة وتحسین الأوضاع المعیشیة لسکان المناطق الحدودیة قائلا هذه الأسواق تطلق بحلول العام المقبل.

وقال مشرف الجمارك في إقلیم بلوشستان الباکستاني، رضا بلوتش بعد توقيع اتفاقية للتجارة الحدودية الإيرانية الباكستانية المشتركة في زاهدان: إن الاجتماع الذي استمر يومين تناول جميع قضايا التجارة الحدودية بين البلدين وتوصلنا إلى اتفاق يتضمن 22 مادة.

وذکر بلوتش ان هذه الأسواق تتضمن "سوق تفتان" الباکستانیة التي تقوم بالتبادلات التجاریة مع سوق میرجافه الإيرانية و "سوق بنجغور" التي تتعاون مع سوق کهك سراوان الإيرانية و "سوق "مند" الباکستانیة التي تتعاون مع سوق بیشین الإیرانية و "سوق "کبد" التي تتعاون مع سوق ریمدان الإيرانية.