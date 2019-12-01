  • الأحد ٣ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 01, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269670 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 10:28 الاقسام: اقتصاد  
باکستان تقرر إطلاق 4 أسواق حدودیة مشترکة مع إيران

باکستان تقرر إطلاق 4 أسواق حدودیة مشترکة مع إيران

أعلن رئیس الوفد المفاوض الباکستاني عن عزم باکستان إطلاق 4 أسواق حدودیة مشترکة مع إيران بهدف تعزیز التبادلات التجاریة وتحسین الأوضاع المعیشیة لسکان المناطق الحدودیة قائلا هذه الأسواق تطلق بحلول العام المقبل.

وقال مشرف الجمارك في إقلیم بلوشستان الباکستاني، رضا بلوتش بعد توقيع اتفاقية للتجارة الحدودية الإيرانية الباكستانية المشتركة في زاهدان: إن الاجتماع الذي استمر يومين تناول جميع قضايا التجارة الحدودية بين البلدين وتوصلنا إلى اتفاق يتضمن 22 مادة.

وذکر بلوتش  ان هذه الأسواق تتضمن "سوق تفتان" الباکستانیة التي تقوم بالتبادلات التجاریة مع سوق میرجافه الإيرانية و "سوق بنجغور" التي تتعاون مع سوق کهك سراوان الإيرانية و "سوق "مند" الباکستانیة التي تتعاون مع سوق بیشین الإیرانية و "سوق "کبد" التي تتعاون مع سوق ریمدان الإيرانية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/9970 sec