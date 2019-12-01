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رقم الخبر: 269669 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 10:28 الاقسام: محليات  
اللواء صفوي: قيادة السید خامنئي أجهضت السياسات الصهیوأمریکية الخبيثة

اللواء صفوي: قيادة السید خامنئي أجهضت السياسات الصهیوأمریکية الخبيثة

قال المساعد والمستشار العالي للقائد العام للقوات المسلحة اللواء یحیی صفوي إن قيادة قائد الثورة الإسلامية سماحة آیة الله السید علي خامنئي أجهضت السياسات الخبيثة لأمريكا واسرائيل.

وصرح اللواء صفوي بأن قيادة قائد الثورة في إيران والعراق وسوريا وفي مشهد المواجهة مع الإرهابيين التكفيريين لقد تغلبت على السياسات الخبيثة لإسرائيل والصهاینة وأمريکا وأدواتهم الإقليميين.

وأضاف: کما أنشأ الدفاع المقدس مدرسة المقاومة، فشكلت مدرسة المقاومة جبهة المقاومة وإنّ انتصارات الدول والشعوب في العراق وسوريا ولبنان واليمن هي نتاج جبهة المقاومة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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