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رقم الخبر: 269668 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 10:29 الاقسام: محليات  
عقد جولة من الحوار بین إيران والصین حول الإتفاق النووي

عقد جولة من الحوار بین إيران والصین حول الإتفاق النووي

بحث نائب وزیر الخارجیة الإيراني"عباس عراقجي" الذي یزور بکین حالیا مع نظیره الصیني"ماجاو شو" أحدث مستجدات الإتفاق النووي.

وعقد الجانبان إجتماعا مشترکا في الصین حول أحدث التطورات المرتبطة بالإتفاق النووي.

هذا وقال عراقجي فور وصوله للصین أمس السبت ان الهدف الرئیس من هذه الزیارة یکمن في استمرار المشاورات السیاسیة بین البلدین خاصة فیما یخص الإتفاق النووي مضیفا اننا ومنذ انطلاق المفاوضات حول الإتفاق النووي  اجرینا مشاورات وقمنا بتبادل الآراء مع اصدقائنا منهم الصین وروسیا والآن جاءت هذه الزیارة تواصلا لهذه المشاورات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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