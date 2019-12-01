وعقد الجانبان إجتماعا مشترکا في الصین حول أحدث التطورات المرتبطة بالإتفاق النووي.

هذا وقال عراقجي فور وصوله للصین أمس السبت ان الهدف الرئیس من هذه الزیارة یکمن في استمرار المشاورات السیاسیة بین البلدین خاصة فیما یخص الإتفاق النووي مضیفا اننا ومنذ انطلاق المفاوضات حول الإتفاق النووي اجرینا مشاورات وقمنا بتبادل الآراء مع اصدقائنا منهم الصین وروسیا والآن جاءت هذه الزیارة تواصلا لهذه المشاورات.