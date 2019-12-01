  • الأحد ٣ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 01, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269667 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 10:29 الاقسام: عربيات  
رعد: سنمنع أي قوى أجنبية من مصادرة قرارنا الوطني

رعد: سنمنع أي قوى أجنبية من مصادرة قرارنا الوطني

قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية النائب محمد رعد "نحن الآن في مرحلة صياغة حكومة تحمل منهجية جديدة في التعاطي مع القانون، مع الناس، مع مصالح الوطن"، وتابع "هذه المنهجية الجديدة هي التي ستراقبها الناس والنواب وتوضع قوانين على أساسها لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة".

وأوضح رعد أن "هذه الحركة التي قام بها الناس لن تذهب سدى فكل العالم اليوم تتحسس رقابها وخائفة من مراقبة الناس"، وقال "سنمنع أي قوى أجنبية أن تأتي لمصادرة قرارنا الوطني".

وأكد رعد "نحن مع الناس في مكافحة الفساد وتشريع القوانين التي تضبط مسارب السرقة واللصوصية والهدر في المال العام ومحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة ومع النزاهة والشفافية في أداء الإدارة والقضاء والمسؤول في المؤسسة العامة"، وتابع "نحن حريصون أن تتشكل حكومة من كل المكونات وتتفاهم مع كل المكونات".

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 12/0907 sec