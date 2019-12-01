تعادل نادي استقلال طهران امام مضيفه سباهان اصفهان 2-2 في مباراة مثيرة جرت على ستاد "نقش جهان" يوم السبت، ضمن المرحلة 12 من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

وكاد استقلال قاب قوسين أو أدنى من اعتلاء صدارة الدوري مؤقتا قبل أن يجهض "اميد نورافكن" حلم فريق العاصمة اثر تسجيله هدف قاتل عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين الحارس (90+6).

وكان سباهان قد تقدم ببداية الشوط الاول عبر هدف حمل توقيع الدفاع "غورغي فلسياني" عند استلامه كرة عرضية من زميله محمد رضا حسني، سددها باتقان داخل المنطقة (د 14).

وبالدقيقة 51 طالب استقلال بضربة جزاء اثر ارتطام الكرة بيد مهاجم سباهان "كيروش ستنلي" غير أن الحكم لم يحتسبها.

ولم تمر دقائق حتى تمكن " مهدي قائدي" من تعديل النتيجة اثر استلامه عرضية من "فوريا غفوري" سددها على الطائر من داخل المنطقة باغتت حارس سباهان.

وعزز استقلال استحواذه على الكرة في الشوط الثاني بهدف ثان عبر رأسية " شيخ دياباته" اثر استغلاله ضربة زاوية من الجهة اليسرى نفذها المتألق قائدي.

وبذلك تصدر "سباهان" الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق الاهداف عن مطارده "شهرخودرو"، فيما بقي استقلال في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

هذا وخسر شهرخودرو في المباراة التي سبقت هذه المباراة عصر السبت أمام صنعت نفت آبادان في مشهد بهدف يتيم.