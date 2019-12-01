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رقم الخبر: 269661 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 09:39 الاقسام: محليات  
بدء تسجيل الترشح لإنتخابات مجلس الشورى الاسلامي في إيران

بدء تسجيل الترشح لإنتخابات مجلس الشورى الاسلامي في إيران

بدأ التسجيل الحادي عشر للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي بعد إصدار أمر من وزير الداخلية صباح اليوم الأحد.
وكان الامين والمتحدث باسم لجنة الانتخابات في ايران اسماعيل موسوي، أعلن في وقت سابق، عن بدء التسجيل للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد اعتبارا من اليوم الاحد 1 كانون الاول /ديسمبر.
 وقال موسوي، إن تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في نسختها الحادية عشر سيستمر لغاية يوم السبت المقبل على مدى اسبوع واحد في 208 منطقة انتخابية. 
واضاف: إن المترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة ينبغي أن يكونوا حائزين على شهادة الماجستير كحد أدنى.
يشار الى ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستقام في 21 شباط / فبراير المقبل.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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