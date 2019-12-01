وكان الامين والمتحدث باسم لجنة الانتخابات في ايران اسماعيل موسوي، أعلن في وقت سابق، عن بدء التسجيل للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد اعتبارا من اليوم الاحد 1 كانون الاول /ديسمبر.
وقال موسوي، إن تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في نسختها الحادية عشر سيستمر لغاية يوم السبت المقبل على مدى اسبوع واحد في 208 منطقة انتخابية.
واضاف: إن المترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة ينبغي أن يكونوا حائزين على شهادة الماجستير كحد أدنى.
يشار الى ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستقام في 21 شباط / فبراير المقبل.