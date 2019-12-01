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رقم الخبر: 269660 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 09:40 الاقسام: عربيات  
مكتب نوري المالكي ينفي نيته العودة لرئاسة الوزراء في العراق

مكتب نوري المالكي ينفي نيته العودة لرئاسة الوزراء في العراق

نفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي نوري المالكي، نية الاخير العودة الى رئاسة الوزراء.
وقال مدير المكتب الصحفي للمالكي هشام الركابي، إن "نوري المالكي لا يسعى للعودة الى منصب رئيس الوزراء وليس لديه مرشح آخر لذلك المنصب".
وتداولت الاوساط السياسية ووسائل الاعلام انباءً عن ترشيح المالكي الى رئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي الذي قدم استقالته للبرلمان.
وفي ذات السياق نفى ايضا، السياسي العراقي عزت الشابندر، السبت، الانباء حول ترشيحه بديلا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال الشابندر في "تغريدة"، له على حسابه في "تويتر"، انه "تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي و بعض الصفحات التي تنتحل اسمي نبأ ترشيحي الى منصب رئاسة الوزراء بعد حكومة السيد عادل عبد المهدي".
واضاف، انه "في الوقت الذي انفي ذلك نفيا قاطعاً اؤكد بان استقالة عبد المهدي سوف لن تنهي الازمة بل ستطيل امدها بعد ان اعادت الكرة الى ملعب الفاسدين".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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