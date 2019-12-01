  • الأحد ٣ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 01, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269659 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 09:39 الاقسام: عربيات  
نائب عراقي: التجاوز على مرقد شهيد المحراب بوابة للدخول الى بيوت المراجع

نائب عراقي: التجاوز على مرقد شهيد المحراب بوابة للدخول الى بيوت المراجع

اكد النائب عن كتلة تيار الحكمة المعارض في البرلمان العراقي، ستار الجابري، ان التجاوز على مرقد شهيد المحراب آية الله محمد باقر الحكيم (قدس سره) هو بوابة للدخول الى بيوت المراجع.
وقال الجابري في تصريح لوكالة (الفرات نيوز) المحلية، ان" ما يحدث في النجف وذي قار يدمى له القلب، اما التجاوز على مرقد شهيد المحراب (قدس سره) يعد تجاوز على تاريخه المشرف في مقارعة النظام الدكتاتوري ودماء الشهداء".
وأضاف" ما يحدث اليوم هناك اعداد كبيرة من المدنسين يحاولون احراق مرقد شهيد المحراب (قدس سره)"، لافتا الى ان" التجاوز على مرقد شهيد المحراب يعتبر بوابة للتجاوز على بيوت المراجع الدينية في النجف الاشرف".
وأشار الجابري الى ان "شهيد المحراب يمثل مرحلة مهمة من جهاد الشعب العراقي ضد الدكتاتورية والتعرض لمرقده إساءة لدماء الشهداء".
وفيما يتعلق بذي قار، كشف الجابري، انه "منذ ليلة البارحة توافدت اعداد كبيرة من محافظة البصرة والمحافظات المجاورة لذي قار في محاولة لاقتحام مقر قيادة الشرطة والتوجه الى سجن الحوت وإخراج مئات الإرهابيين من المحافظة".
وتابع، ان" الجهات الأمنية شخصت ان هناك جهات دينية منحرفة وبعض المندسين يحاولون اسقاط قيادة الشرطة ثم التوجه الى سجن الحوت لإخراج الإرهابيين".
وأوضح، ان" ما يقارب 200 سيارة متوجهة من محافظة البصرة في محاولة لاقتحام ذي قار واسقاط ماتبقى منها، وان عشائر المحافظة وقفت وقفة مشرفة حينما منعت دخولهم الى المحافظة".
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/1422 sec