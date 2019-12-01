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رقم الخبر: 269656 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 08:54 الاقسام: عربيات  
إسقاط طائرة تجسس مقاتلة للتحالف السعودي غربي اليمن

إسقاط طائرة تجسس مقاتلة للتحالف السعودي غربي اليمن

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، السبت، طائرة تجسس مقاتلة بدون طيار تابعة لقوى العدوان السعودي في أجواء مديرية حيران بحجة غربي اليمن.

وأفاد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع ( Wing Loong) صينية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في مديرية حيران بمحافظة حجة.
وأوضح سريع أن الطائرة المعادية تم استهدافها بصاروخ أرض جو سيتم الكشف عنه لاحقا، مشيرا الى أن العملية تم توثيقها بالصوت والصورة.
وأكد متحدث القوات المسلحة أن سماء اليمن لم تعد مستباحة وأن على الأعداء أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية.
وكانت الدفاعات الجوية أسقطت اول أمس الجمعة، طائرة "أباتشي" معادية في أجواء عسير أثناء قيامها بعمليات عدائية، بصاروخ أرض جو، ما أدى الى احتراقها ومقتل طياريها السعوديين.
هذا ونشر الإعلام الحربي في وقت سابق السبت، مشاهد حية لعملية استهداف طائرة "الأباتشي" واسقاطها في جبال مجازة الشرقية بعسير.
معلومات عن الطائرة التجسسية المقاتلة التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية:
- طائرة "Wing Loong" تعتبر من أفخر الصناعات العسكرية الصينية.
- تعتبر طائرة Wing Loong غير المأهولة نسخة جيدة عن طائرة “أم كيو-9 ريبير” الأميركية.
- الطائرة توفر خدمات المراقبة والضرب الدقيق للأهداف الأرضية على مدى 4000 كلم
- مسلحة بصاروخين جو - أرض AKD-10 مضادة للدروع من الجيل الثالث الصيني
- مزودة برادار الفتحة الاصطناعية ويمكن تزويدها بصواريخ هيلفاير
- تحمل 200 كغ من الأسلحة وأجهزة الاستشعار وتستطيع التحليق في السماء لمدة 20 ساعة متواصلة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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