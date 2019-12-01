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رقم الخبر: 269655 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 08:49 الاقسام: محليات  
آية الله أراكي: الخلافات الاسلامية فطرت قلب العالم الاسلامي

آية الله أراكي: الخلافات الاسلامية فطرت قلب العالم الاسلامي

ندد الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية "آية الله محسن اراكي،" بالجرائم التي تمارسها السعودية في اليمن والمجازر بحق الشعب اليمني المظلوم؛ قائلا : ان الخلافات بين المسلمين فطرت قلب العالم الاسلامي.

وفي كلمة القاها اليوم السبت خلال الدورة الخامسة لـ "موتمر التعاون بين روسيا والدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي" الذي عقد بمدينة "اوفا" (مركز عاصمة جمهورية باشقورستان الروسية ذات الحكم الذاتي، اكد آيه الله اراكي ان المنطقة تمرّ بظروف خاصة؛ مضيفا ان هناك الاعداء يهددون المنطقة والعالم الاسلامي اجمع.
وتابع : نحن نشهد اليوم تشكيل جماعات وفرق مختلفة داخل العالم الاسلامي، تقوم بتكفير الاخرين كما نشهد صراعات مختلفة على صعيدي المنطقة والعالم الاسلامي وعلى سبيل المثال فان فلسطين ومسجد الاقصى يتعرضان لشتى الاعتداءات على ايدي الصهاينة الذين لا يستثنون في جرائمهم النساء والشيوخ والاطفال؛ مؤكدا ان السبيل الوحيد للخلاص من هذه المعضلة يكمن في مواجهة الكيان الصهيوني وحماية المظلومين في فلسطين.
ودعا الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، الى تعزيز التعاون والتضامن بين العالم الاسلامي والدول المسلمة لكونه السبيل الامثل في حل قضايا المسلمين؛ وقال : ان الولايات المتحدة الامريكية تشكل عدوا مشتركا للعالم الاسلامي والدول الاخرى، الامر الذي يتطلب تعزيز الوحدة لصدها.
واضاف اية الله اراكي : ان ايران وروسيا لديهما سجلّ حافل من التعاون الجيد لمواجهة داعش الارهابية؛ مردفا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بالتعاون مع روسيا.

 
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