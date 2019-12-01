واضاف حجة الاسلام منتظري، في تصريح له يوم السبت، ان تغلغل الاعداء يشكل خطرا جادا، علينا ان ناخذه بعين الاعتبار وان نتخذ خطوات صحيحة للوقاية منه؛ منوها الى ان العدو حشد جميع طاقاته في الحرب الناعمة التي يشنها ضد نظام الجمهورية الاسلامية.

وفي سياق متصل اعلن المدعي العام للبلاد عن الافراج عن دفعة اخرى من الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية اعمال الشغب الاخيرة في البلاد؛ موكدا ان كافة الاحصائيات التي نشرت (عبر قنوات غير رسمية) بشان عدد المعتقلين والقتلى خلال الاحداث الاخيرة في البلاد عارية عن الصحة.

واردف، ان تم الافراج عن الكثير من هؤلاء، سوى البعض منهم الذين ثبتت ادانهم عبر الشواهد والقرائن؛ ان التحقيقات معهم جارية على امل ان ينتهي هذا الامر في اقرب فرصة.