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رقم الخبر: 269654 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 08:26 الاقسام: محليات  
المدعي العام الايراني: بعض المندسّين يعملون على تعبيد الطريق أمام العدو

المدعي العام الايراني: بعض المندسّين يعملون على تعبيد الطريق أمام العدو

حذّر المدعي العام الايراني "حجة الاسلام محمد جعفر منتظري"، من "الخطر الجاد الذي يهدد البلاد جراء تغلغل بعض الجهات"، وقال : هناك بعض العناصر المندسة التي تسعى لتعبيد الطريق امام العدو.

واضاف حجة الاسلام منتظري، في تصريح له يوم السبت، ان تغلغل الاعداء يشكل خطرا جادا، علينا ان ناخذه بعين الاعتبار وان نتخذ خطوات صحيحة للوقاية منه؛ منوها الى ان العدو حشد جميع طاقاته في الحرب الناعمة التي يشنها ضد نظام الجمهورية الاسلامية.
وفي سياق متصل اعلن المدعي العام للبلاد عن الافراج عن دفعة اخرى من الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية اعمال الشغب الاخيرة في البلاد؛ موكدا ان كافة الاحصائيات التي نشرت (عبر قنوات غير رسمية) بشان عدد المعتقلين والقتلى خلال الاحداث الاخيرة في البلاد عارية عن الصحة.
 واردف، ان تم الافراج عن الكثير من هؤلاء، سوى البعض منهم الذين ثبتت ادانهم عبر الشواهد والقرائن؛ ان التحقيقات معهم جارية على امل ان ينتهي هذا الامر في اقرب فرصة.

 
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