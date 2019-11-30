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رقم الخبر: 269653 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 20:36 الاقسام: محليات  
لاريجاني يعلن عدم الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة

لاريجاني يعلن عدم الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة

أعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" انه لاينوي الترشيح من جديد للانتخابات البرلمانية القادمة.

تصريحات لاريجاني، هذه جاءت اليوم السبت خلال اللقاء مع المسؤولين في منظمة الصناعة والتعدين والتجارة، وجمع من رجال الاعمال، والصحفيين بمحافظة قم المقدسة.
واضاف : لقد شاركت لـ 3 دورات وعلى مدى 12 عاما بصفي نائبا عن الشعب في مجلس الشورى الاسلامي، وانني فخور بتولي هذه المسؤولية.
علما، ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الحادية عشرة، وايضا انتخابات الجولة التكميلية الاولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة ستجري بالتزامن خلال شهر اذار / مارس القادم.

 
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