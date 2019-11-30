تصريحات لاريجاني، هذه جاءت اليوم السبت خلال اللقاء مع المسؤولين في منظمة الصناعة والتعدين والتجارة، وجمع من رجال الاعمال، والصحفيين بمحافظة قم المقدسة.

واضاف : لقد شاركت لـ 3 دورات وعلى مدى 12 عاما بصفي نائبا عن الشعب في مجلس الشورى الاسلامي، وانني فخور بتولي هذه المسؤولية.

علما، ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الحادية عشرة، وايضا انتخابات الجولة التكميلية الاولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة ستجري بالتزامن خلال شهر اذار / مارس القادم.