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رقم الخبر: 269652 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 19:50 الاقسام: محليات  
وزارة الأمن تعلن إلقاء القبض على عناصر قناة "إيران إنترناشيونال" المناوئة

وزارة الأمن تعلن إلقاء القبض على عناصر قناة "إيران إنترناشيونال" المناوئة

أصدرت وزارة الأمن اعلانا اليوم السبت، أكدت فيه ان القوات المنتسبة لها ومن خلال الاجراءات المتخذة للسيطرة على الوضع والإدارة الإستخباراتية للأزمة، قامت بتحديد العناصر التي عملت على إرسال المعلومات الى قناة "إيران إنترناشيونال"، وكذلك القت القبض على المتورطين أثناء تنفيذ توجيهات القناة بمختلف محافظات البلاد في سياق احتدام الفوضى واضرام النيران في الأماكن العامة.

وجاء في اعلان وزارة الأمن، ان قناة "إيران إنترناشيونال" الفضائية التي تم تأسيسها بتمويل ضخم من السعودية وبرخصة نشاط من بريطانيا، أخذت منذ الساعات الأولى بعد أحداث الأيام الأخيرة تعمل بصورة مماثلة لقناة بي بي سي الفارسية ابان اضطرابات العام 2009 وتصدر توجيهاتها في اثارة اعمال الشغب وحرق الممتلكات العامة وتحريض المخاطبين وتحجيم الأزمة في أنحاء مختلفة من البلاد.
وتابع البيان، ان وزارة الأمن تعتبر حسما إجراءات هذه القناة والعاملين فيها مصداقا للتعاون مع أعداء الجمهورية الإسلامية في تنفيذ الأعمال الإرهابية وعلى هذا الأساس، أصدرت السلطة القضائية حكمها بمنع التعامل معهم وتجميد جميع ممتلكاتهم داخل البلاد، كما ستتم ملاحقتهم دوليا ليكونوا عبرة وعظة لأولئك الذين يتشرفون بخدمة الأجانب وخيانة الوطن، واحراق ممتلكات الناس.
وفي نفس الوقت، أكدت وزارة الأمن ان لفئة العاملة في هذه القناة من الذين يعربون عن ندمهم ويتوقفون عن التعاون مع الشبكات الفضائية، سيشملهم قانون العفو الإسلامي.

 
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