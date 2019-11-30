واوضح الحديثي في حوار مع "السومرية نيوز"، أن "رئيس الوزراء سلّم مجلس النواب طلبا رسميا بالاستقالة الذي اكد يوم امس انه سيرسله".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي"، أكد أمس الجمعة، انه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان؛ وذلك بعد بيان المرجعية الدينية العليا في العراق، بهذا الشان.

وجاءت رسالة رئيس الوزراء العراقي المستقيل حول تلبيته طلب المرجعية الدينية العليا بتقديم الاستقالة، على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

{ياابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين} صدق الله العلي العظيم

استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب". واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لانجازها باسرع وقت، سارفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته، علماً ان الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد.

حفظ الله العراق واهله وحفظ المرجعية الدينية العليا نبراساً ومظلة لنا جميعاً، والله المسدد.

عادل عبد المهدي

رئيس مجلس الوزراء