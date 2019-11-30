شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت عدة غارات على شمال قطاع غزة، حيث استشهد طفل واصيب 5 أشخاص آخرين برصاص القوات الإسرائيلية شرقي بلدة خزاعة جنوب القطاع.

وأضاف مصدر محلي أن الغارات استهدفت مرصداً للمقاومة شرقي مدينة غزة.

في السياق تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في أشكول من دون وقوع إصابات، فيما دوّت صافرات الإنذار في مستوطنة عسقلان.

وقد استشهد طفل وأصيب خمسة أشخاص آخرين برصاص القوات الإسرائيلية الجمعة شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع بأن فهد محمد الاسطل البالغ من العمر 16 عاماً أصيب برصاصة في البطن استشهد على إثرها خلال تظاهره مع شبان آخرين عند حدود القطاع.

بموازاة ذلك اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر السبت، عددًا من الفلسطينيين، وداهمت منازل، خلال اقتحاماتٍ نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إنّه جرى اعتقال شاب من قرية عنزا جنوبي جنين على حاجزٍ في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة.

وداهم جنود العدو مخيم العروب شمال الخليل وشرعوا بتصوير عدد من المنازل.

وفي ذات المحافظة أطلقت قوات العدو قنابل الغاز والصوت عقب اقتحامها بلدة بيت عوّا غربًا، وداهمت منزلًا وشرعت بتفتيشه في منطقة مثلث الزرعي داخل بلدة بيت أُمر شمالًا.

واقتحم مستعربون يتبعون جيش العدو قرية العيساوية في القدس المحتلة.

واعتقلت قوات العدو شابين على المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية خلال المواجهات بالقرب من بوابة جلجولية.

إلى ذلك قالت وسائل اعلامية عبرية، السبت، إن مستوطنين حاولا الاعتداء على النائب في الكنيست أحمد الطيبي عقب وصوله إلى قاعة "السبت الثقافي".

ووفق قناة "ريشت كان" العبرية، فقد منع عناصر الأمن المستوطنين من الوصول للطيبي، مشيرة إلى أنهم رددوا عبارات عنصرية، فيما وصفوا الطيبي بـ "الإرهابي" و "القاتل".

وأضافت القناة أن الطيبي دخل المكان بحماية مشددة، مشيرة إلى أنه ألقى كلمته قائلًا "من الطبيعي أن يكون هناك خلاف، لكن ليس من الطبيعي أن يتم استخدام عصى العلم لمحاولة الاعتداء علي".