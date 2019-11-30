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رقم الخبر: 269647 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 19:40 الاقسام: عربيات  
اليمن.. المشاط يرحب بأي مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب
استشهاد طفلة وإصابة عدد من أفراد أسرتها بنيران الغزاة في الحديدة

اليمن.. المشاط يرحب بأي مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب

رحب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط بأي مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.

وأضاف المشاط في كلمة له بمناسبة العيد الـثاني والخمسين للاستقلال، أن المراجعة الشاملة لكل الأخطاء والالتزام باحترام اليمن هما من أول شروط الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أنه لا مجال للاستقرار ما لم يحتكم الجميع لشروطه وأسسه.

كما رحب المشاط بالمبادرة التي أفضت إلى تحرير الأسرى اليمنيين لدى التحالف، داعياً إلى المزيد من هذه المبادرات الإيجابية، ومواصلة العمل على تحقيق التقدم في هذا الملف وغيره من الملفات الإنسانية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد الجمعة أن "الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مروحية أباتشي سعودية بصاروخ أرض - جو"، مضيفاً بأنه "تم إسقاطها في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية، وقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".

وأشار إلى أن العملية تمت بتقنية جديدة سيكشف عنها لاحقاً.

من جانب آخر استشهدت طفلة وأصيب عدد من أفراد أسرتها، الجمعة، بنيران مدفعية الغزاة والمرتزقة في محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر محلي عن استشهاد طفلة وإصابة 4 من أخواتها وأمهم إثر استهداف مرتزقة العدوان لمنزلهم في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه.

الى ذلك استهدفت قوى العدوان بالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة شمال مديرية حيس، فيما استهدفت بـ5 قذائف مدفعية قرية الشجن بمديرية الدريهمي ومحل الشيخ في منطقة كيلو16.

وتأتي اعتداءات قوى الغزو والمرتزقة على المواطنين في الحديدة سعيا منهم لإفشال اتفاق التهدئة بالسويد.

 

 
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مصدر الخبر: صنعاء ـ وكالات
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