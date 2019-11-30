قتل مدنيون من قبائل التبو الليبية في غارة نفذها طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر على بلدة أم الأرانب جنوبي ليبيا.

وقالت مصادر محلية إن الغارة نفذتها مساء الجمعة طائرة مسيرة استهدفت حي الشركة الصينية في البلدة التي تقع جنوب مدينة سبها.

وأضافت المصادر أن بين القتلى سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة و15 عاما، مشيرة إلى أن أغلب سكان الحي المستهدف نازحون من مناطق في الجنوب الليبي.

ونشر ناشطون من التبو بموقع فيسبوك تسجيلا مصورا يظهر أجساد أطفال مضرجة بالدماء أو محترقة في موقع القصف.

وفي مقابل تأكيد المصادر المحلية استهداف مدنيين في أم الأرانب، تحدث أحمد المسماري الناطق باسم ما يسمى الجيش الوطني بقيادة حفتر، عن شن غارات على مسلحين ينتمون لمجموعة مسلحة من قبائل التبو جنوب مدينة أوباري بعد محاولتها الاستيلاء على حقلي الفيل والشرارة النفطيين.

وقال المسماري إن الغارات على مشروع "مكنوسة" الزراعي أسفرت عن تدمير 25 آلية مسلحة ومقتل العشرات ممن وصفهم بالعناصر الإرهابية.