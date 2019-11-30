احتجّ مئات الجزائريين السبت أمام مقر الإتحاد العام الجزائري للعمال تنديداً بلائحة البرلمان الأوروبي حول الأوضاع في الجزائر.

وفي الوقفة السلمية عبّر المحتجون في العاصمة الجزائر رفضهم لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مؤكدين على مساندتهم للجيش الوطني الشعبي من جهة وللإنتخابات الرئاسية من جهة أخرى.

في السياق نفسه، كانت الخارجية الجزائرية قد ردّت على البرلمان الأوروبي بلهجة حادّة ورفضت ما سمّته بـ "التدخل السافر في شؤونها الداخلية" شكلاً ومضموناً.

وفي بيانها الجمعة، أشارت الخارجية الجزائرية إلى حقّها "في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياساً بما توليه هذه المؤسسات فعلياً لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل".

من جانب آخر بادر مرشحو الانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى تعزية رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بوفاة شقيقه عبد المجيد، الجمعة.

ونشر كل من رئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، ووزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن قرينة، ووزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، رسائل تعزية إلى الفريق صالح في صفحاتهم على "فيسبوك" أعربوا فيها عن "بالغ حزنهم بهذا المصاب الجلل".