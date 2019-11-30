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رقم الخبر: 269638 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 18:09 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران

مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران

تعد مقبرة بشاكرد التاريخية في قضاء سردشت بشمال غرب ايران مكانًا رائعًا للسياح والمؤرخين.

تجتذب الاشكال الدائرية والمستطيلة عيون المشاهدين. تدلل النقوش واللوحات البارزة المنقوشة على القبور التاريخية على الهندسة المعمارية والفنون في ذلك العصر. يعود كل قبر إلى اسرة معينة، يطلق "بشاكرد" على المقابر العائلية وفق اللهجة المحلية.

مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
مقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايرانمقبرة بشاكرد التاريخية في غرب ايران
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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