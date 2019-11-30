تعد مقبرة بشاكرد التاريخية في قضاء سردشت بشمال غرب ايران مكانًا رائعًا للسياح والمؤرخين.

تجتذب الاشكال الدائرية والمستطيلة عيون المشاهدين. تدلل النقوش واللوحات البارزة المنقوشة على القبور التاريخية على الهندسة المعمارية والفنون في ذلك العصر. يعود كل قبر إلى اسرة معينة، يطلق "بشاكرد" على المقابر العائلية وفق اللهجة المحلية.