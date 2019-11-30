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رقم الخبر: 269636 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 17:48 الاقسام: اقتصاد  
زیادة في إنتاج النحاس والحدید؛ وصادرات الصلب الإيراني
خلال 6 أشهر

زیادة في إنتاج النحاس والحدید؛ وصادرات الصلب الإيراني

قال الرئيس التنفيذي لمنظمة تنمیة وتحدیث المناجم والصناعات التعدینیة (ایمیدرو): في الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار 2019)، قمنا بتصدير الصلب بحجم 5 ملايين طن.

وقال خداداد غريب بور، السبت، في المعرض الدولي السادس عشر للصلب والمعادن في إيران: إن حجم إنتاج الحدید والنحاس وصادرات الصلب في إيران سجل نمواً خلال الفترة المذکورة؛ مضیفاً: تشارك أكثر من 80 شركة أجنبية و290 شركة محلية في المعرض هذا العام، علماً بأنه ازداد عدد الشركات مقارنة بالعام السابق، مما يدل على نجاحنا في مواجهة المشاكل في هذا المجال.

هذا وانطلقت أعمال النسخة 16 من فعاليات المعرض الدولي "ايران متافو" للصناعات التعدينية والصلب والمعادن الجمعة في طهران، بمشاركة 382 شركة محلية وأجنبية من 16 بلداً، وهي ألمانيا وايطاليا والصين والإمارات وفرنسا والهند وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا وتركيا والنمسا والمكسيك وأستراليا والسويد وروسيا واليابان.

وتشمل الفعاليات، عرض أحدث المنتجات في مجال الحديد والصلب ويعتبر فرصة مؤاتية لإبرام العقود، فيما يستهدف التعريف بتقينات الانتاج الحديثة وتبادل المعلومات والمعرفة بين الشركات المشاركة.

 
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