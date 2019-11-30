سجلت بورصة السلع الإيرانية، خلال الأسبوع المنتهي بـ28 نوفمبر/ تشرين الثاني، صفقات بيع أكثر من 867 ألفاً و603 أطنان من السلع بقيمة أكثر من 857 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 38 و25% حجماً وقيمة على التوالي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 316 ألفاً و904 أطنان من السلع بقيمة 421 مليون دولار، شملت 299 ألفاً و422 طناً من الصلب، و5630 طناً من النحاس، و6720 طناً من الألمنيوم، و120 طناً من الموليبيدن المكثف، و3 كغم من سبائك الذهب، و5000 طن من الحجر الحديدي، و12 طناً من الفلزات الثمينة المكثفة.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع أكثر من 543 ألفاً و555 طناً بقيمة أكثر من 446 مليون دولار، شملت 224 ألفاً و500 طن من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و158 ألفاً و421 طناً من القير، و82 ألفاً و840 طناً من المواد البوليميرية، و30 ألفاً و26 طناً من المواد الكيميائية، و760 طناً من عوازل الرطوبة، و40 ألفاً و500 طن من مادة اللوب كات (مادة أولية في إنتاج زيوت المحركات)، و220 طناً من الكبريت، وألفي طن من شمع السلابس.

وفي السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية، تم عقد صفقات بيع 7144 طناً من مختلف أنواع السلع.