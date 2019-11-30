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رقم الخبر: 269634 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 17:45 الاقسام: اقتصاد  
خلال شهر.. الصادرات ترفد إقتصاد إيران بـ2ر1 مليار دولار

خلال شهر.. الصادرات ترفد إقتصاد إيران بـ2ر1 مليار دولار

رفدت الصادرات عجلة الاقتصاد الايراني بـ2ر1 مليار دولار من العملة الصعبة في شهر "آبان" المختتم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وتم عرض النقد الأجنبي، الذي مصدره الصادرات، بمنظومة "نيما" المخصصة لعرض عملات المصدرين في سوق الصرف، حيث بلغ متوسط بيع الدولار الأميركي الواحد 111 ألفاً و132 ريال.

يذكر أن ايران تدعم السلع الأساسية بسعر صرف رسمي يعادل 42 ألف ريال للدولار.

 

 
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