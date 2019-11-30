وتم عرض النقد الأجنبي، الذي مصدره الصادرات، بمنظومة "نيما" المخصصة لعرض عملات المصدرين في سوق الصرف، حيث بلغ متوسط بيع الدولار الأميركي الواحد 111 ألفاً و132 ريال.

يذكر أن ايران تدعم السلع الأساسية بسعر صرف رسمي يعادل 42 ألف ريال للدولار.