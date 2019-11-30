|رقم الخبر: 269634
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019
|الوقت: 17:45
|الاقسام: اقتصاد
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خلال شهر.. الصادرات ترفد إقتصاد إيران بـ2ر1 مليار دولار
رفدت الصادرات عجلة الاقتصاد الايراني بـ2ر1 مليار دولار من العملة الصعبة في شهر "آبان" المختتم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وتم عرض النقد الأجنبي، الذي مصدره الصادرات، بمنظومة "نيما" المخصصة لعرض عملات المصدرين في سوق الصرف، حيث بلغ متوسط بيع الدولار الأميركي الواحد 111 ألفاً و132 ريال.
يذكر أن ايران تدعم السلع الأساسية بسعر صرف رسمي يعادل 42 ألف ريال للدولار.
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