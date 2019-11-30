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رقم الخبر: 269633 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: اقتصاد  
إيران نحو مضاعفة طاقة إنتاج البتروكيماويات

إيران نحو مضاعفة طاقة إنتاج البتروكيماويات

أعلن مساعد وزير النفط الايراني عن خطة لمضاعفة طاقة إنتاج البتروكيماويات الى أكثر من 130 مليون طن حتى سنة 2025.

وأوضح بهزاد محمدي، في تصريح له أمس السبت، بأنه سيتم افتتاح 27 مشروعاً بتروكيماوياً حتى عام 2021، فيما سيفتتح 26 مشروعاً آخر حتى 2025. ولفت الى أن مشروعي "إن جي ال" و"الميثانول" في جزيرة خارك (جنوب) من المشاريع الأساسية بالوثبة الثالثة ومن المؤمل تفعيلهما حتى العام المقبل.

 

 
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