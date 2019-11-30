|رقم الخبر: 269633
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019
|الوقت: 17:43
|الاقسام: اقتصاد
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إيران نحو مضاعفة طاقة إنتاج البتروكيماويات
أعلن مساعد وزير النفط الايراني عن خطة لمضاعفة طاقة إنتاج البتروكيماويات الى أكثر من 130 مليون طن حتى سنة 2025.
وأوضح بهزاد محمدي، في تصريح له أمس السبت، بأنه سيتم افتتاح 27 مشروعاً بتروكيماوياً حتى عام 2021، فيما سيفتتح 26 مشروعاً آخر حتى 2025. ولفت الى أن مشروعي "إن جي ال" و"الميثانول" في جزيرة خارك (جنوب) من المشاريع الأساسية بالوثبة الثالثة ومن المؤمل تفعيلهما حتى العام المقبل.
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