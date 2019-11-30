وأوضح بهزاد محمدي، في تصريح له أمس السبت، بأنه سيتم افتتاح 27 مشروعاً بتروكيماوياً حتى عام 2021، فيما سيفتتح 26 مشروعاً آخر حتى 2025. ولفت الى أن مشروعي "إن جي ال" و"الميثانول" في جزيرة خارك (جنوب) من المشاريع الأساسية بالوثبة الثالثة ومن المؤمل تفعيلهما حتى العام المقبل.