أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد اسلامي، عن تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم الحدود الإيرانية – الأفغانية، قائلاً: يجب إستكمال خط سكة حديد خواف - هرات في أسرع وقت ممكن مع توفير الأمن اللازم.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان الوزير إسلامي أكد خلال لقائه نائب وزير النقل في أفغانستان، أحمد متين، على تعزيز علاقات إيران مع الدول المجاورة، وخاصة أفغانستان، قائلاً: يجب على الدول الإقليمية أن تحل مشاكلها وقضاياها داخل المنطقة، فان وحدة الكلمة من الخصائص التي تشجع الحكومات الإقليمية على تطوير التبادلات مع بعضها البعض.

وأضاف قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائماً وستظل مؤمنة باستقرار وسلام أفغانستان من أجل تقدمها وتنميتها وبذلت كل جهد ممكن لتحقيق ذلك، مؤكداً ضرورة إستكمال خط سكة حديد خواف - هرات لتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين. وتابع: في الماضي، تم الإنتهاء من الإجراءات لإكمال خط سكة حديد خواف - هرات، والذي نأمل أن يتم الإنتهاء منه في أقرب وقت ممكن عن طريق تأمين خط السكة الحديد.

كما أعلن وزير الطرق وبناء المدن عن استعداد إيران لتوفير معايير وأنظمة النقل واللوائح في شكل نقل التكنولوجيا والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والمعدات من قبل مؤسسة الطرق والنقل؛ مضيفاً: نحن بحاجة إلى تنظيم وضبط المناطق الحدودية بين إيران وأفغانستان في ميلك وماهي رود ودوغاورن، وبهذا يتم تسهيل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تنظيم طريق العبور.