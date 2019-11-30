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رقم الخبر: 269628 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 17:33 الاقسام: دوليات  
رئيس البرازيل يتهم ممثل أمريكي بتمويل حرائق الأمازون

رئيس البرازيل يتهم ممثل أمريكي بتمويل حرائق الأمازون

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو: إن نجم هوليوود ليوناردو ديكابريو مول الحرائق التي تشتعل في غابات الأمازون المطيرة دون تقديم أي دليل في أحدث هجوم من قبل الزعيم اليميني في إلقاء المسؤولية عن حرائق الغابات والتي أثارت قلقا دوليا.

 وقال الرئيس البرازيلي: إن الصندوق العالمي للحياة البرية قد دفع أموالا من أجل صور التقطها رجال إطفاء متطوعون يفترض أنها استخدمت بعد ذلك من أجل جمع تبرعات من بينها تبرع قيمتها 500 ألف دولار قدمه ديكابريو.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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