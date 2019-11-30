رئيس البرازيل يتهم ممثل أمريكي بتمويل حرائق الأمازون قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو: إن نجم هوليوود ليوناردو ديكابريو مول الحرائق التي تشتعل في غابات الأمازون المطيرة دون تقديم أي دليل في أحدث هجوم من قبل الزعيم اليميني في إلقاء المسؤولية عن حرائق الغابات والتي أثارت قلقا دوليا.