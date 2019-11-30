اعلن مساعد وزير العدل للشؤون الدولية "محمود عباسي"، عن استرداد 18 مدانا من الرعايا الايرانيين الذين كانوا يقضون عقوباتهم في سجون تايلاند، وتسليمهم الى السلطات المعنية في ايران.

وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح عباسي ان معظم هؤلاء المدانين كانوا قد ادينوا بتهريب المخدرات، وبما يلزم عليهم قضاء فترة عقوبتهم داخل البلاد.

واكد المسؤول في جهاز القضاء، ان عملية استرداد هؤلاء المدانين جاءت في سياق حقوق الانسان ورعاية اسرهم؛ وذلك في اطار الاتفاقات السياسية والقضائية المبرمة بين البلدين.

وحذّر مساعد وزير العدل الايراني، جميع الرعايا الايرانيين في الخارج، بضرورة اتباع قوانين تلك الدول ولاسيما بلدان شرق اسيا واسيا الوسطى وعدم ارتكاب الجرائم خاصة تهريب المخدرات هناك، لما يترتب عليه من عقوبات شديدة وسجون مروعة وطويلة الامد.