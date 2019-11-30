أعلن الجيش الأفغاني، عن مقتل 11 عنصرا على من تنظيم "داعش" الإرهابي، في غارة جوية على إقليم نانجرهار شرق أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان السبت، أوردته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، إن الغارة استهدفت منطقة أشين التابعة للإقليم، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. وقال مسئولون محليون، إن العشرات من مقاتلى داعش ونسائهم وأطفالهم، استسلموا لقوات الأمن فى المنطقة.