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رقم الخبر: 269621 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 16:49 الاقسام: دوليات  
غارة جوية تقضي على 11 داعشياً شرقي أفغانستان

غارة جوية تقضي على 11 داعشياً شرقي أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، عن مقتل 11 عنصرا على من تنظيم "داعش" الإرهابي، في غارة جوية على إقليم نانجرهار شرق أفغانستان.

 وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان السبت، أوردته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، إن الغارة استهدفت منطقة أشين التابعة للإقليم، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. وقال مسئولون محليون، إن العشرات من مقاتلى داعش ونسائهم وأطفالهم، استسلموا لقوات الأمن فى المنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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