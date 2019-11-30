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رقم الخبر: 269619 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 16:12 الاقسام: دوليات  
اميركا.. عاصفة تضرب أريزونا وتهديد بإلغاء سفر الملايين

اميركا.. عاصفة تضرب أريزونا وتهديد بإلغاء سفر الملايين

تقطعت السبل بنحو ألف شخص دون تدفئة أو كهرباء في بلدة صغيرة بولاية أريزونا، الجمعة، خلال عاصفة شتوية شديدة هددت بإلغاء سفر الملايين مع تحركها شرقا بعد يوم واحد من عطلة عيد الشكر.

وأعلن مجلس بلدة توسايان حالة الطوارئ في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، مشيرا إلى انقطاع الكهرباء والجليد الذي بلغ سمكه نحو 60 سنتيمترا، والذي جعل من المستحيل استخدام الطرق.

وقال كريج ساندرسون رئيس البلدية في بيان خطي: "نعمل مع فريق مجلس إدارة حالات الطوارئ وإدارة النقل بأريزونا وهيئة المتنزهات الوطنية مع إعطاء أولوية لفتح الطرق".

وأضاف ساندرسون، أن السبل تقطعت بأكثر من ألف من السكان والسائحين في توسايان بحلول مساء الجمعة، وإنه تم إعداد ملاجئ داخل المتنزه الوطني.

وتتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج يزيد سمكها عن30 سنتيمترا عبر المناطق الجبلية بولايات كولورادو ويوتا وأريزونا الجمعة قبل تحرك العاصفة شرقا إلى المناطق العليا بالغرب الأوسط الأميركي، وفق ما نقلت "رويترز".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع تحول أمطار ثلجية إلى عواصف ثلجية في مناطق بولايات مينيسوتا وويسكونسن وميشيغان ابتداء من مساء الجمعة، مع احتمال سقوط ثلوج يزيد سمكها عن 46 سنتيمترا في بعض المناطق الجبلية.

وأضافت أن بعض الجليد قد يظهر في شمال شرق البلاد بحلول صباح الأحد، وقد تشهد نيويورك ومناطق أخرى حتى ساحل الأطلسي هطول أمطار يوم الأحد.

وذكرت رابطة السيارات الأميركية إنه كان من المتوقع أن يسافر أكثر من 4 ملايين أمريكي جوا، كما كان من المتوقع أن يقطع 49 مليون آخرين ما لا يقل عن 80 كيلومترا أو أكثر بالسيارات بمناسبة عيد الشكر.

وعطل الجو الشتوي السفر الأسبوع الماضي قبل احتفالات عيد الشكر يوم الخميس، مع إعلان المطارات في مينيابوليس وشيكاغو عن تأجيل أو إلغاء مئات الرحلات الجوية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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