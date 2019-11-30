  • السبت ٢ ربیع الثانی ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269617 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 16:05 الاقسام: دوليات  
ارتفاع اعداد المصابين بمرض الحصبة في تركيا خلال عامين

ارتفاع اعداد المصابين بمرض الحصبة في تركيا خلال عامين

دعت وزارة الصحة التركية المواطنين الأتراك، الرافضين لتطعيم أبنائهم ضد مرض الحصبة، إلى الإسراع بتطعيم أبنائهم في أسرع وقت ممكن.
وجاء تحذير وزارة الصحة التركية إثر  ازدياد أعداد الأطفال المصابين بمرض الحصبة في البلاد.
وخلال العامين الأخيرين، ارتفعت أعداد الأطفال المصابين بمرض الحصبة في تركيا بشكل ملحوظ، وأفادت تقارير  رسمية بأن 2119 طفلا  أصيبوا بالمرض خلال عام 2019 وحده، مقابل تسع حالات في عام 2016.
وشهدت أعداد الأسر التركية التي أهملت التطعيم ضد الحصبة ارتفاعا من 183 أسرة إلى 23 ألف وفق إحصائيات رسمية.
وتعزو جهات مختصة رفض بعض الأسر التركية تطعيم أطفالها، لاستجابتهم لحملات مناهضة للتطعيم، بعضها تدعي أن التطعيم يتسبب أحيانا في إصابة أطفالهم بأمراض متعددة، منها التهاب المفاصل والتوحد.
بينما عزت جماعات أخرى رفضها للتطعيم إلى أنه يحتوي على مواد محرمة كدهن الخنزير.
من جانبها، تنفي وزارة الصحة التركية، المزاعم التي يروجها مناهضو التطعيم، في حين ينتقد البعض ضعف الحملات الحكومية في مواجهة الحملات الرافضة للتطعيم، والتي بات نطاق تأثيرها يتسع أكثر فأكثر في البلاد.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/1857 sec