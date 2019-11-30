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رقم الخبر: 269616 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 15:50 الاقسام: عربيات  
مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسة استثنائية لمناقشة استقالة عبدالمهدي

مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسة استثنائية لمناقشة استقالة عبدالمهدي

عقد مجلس الوزراء ،السبت، جلسة استثنائية دعا اليها رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة مايترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، مشيرا الى ان تحقيق مصالح الشعب هو هدف يهون امامه كل شيء.

واضاف مجلس الوزراء ان الحكومة بذلت كل مابوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الإتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل، داعيا مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة ، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية .

وصوت مجلس الوزراء في ختام الجلسة الاستثنائية على إستقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء .

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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