|رقم الخبر: 269615
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019
|الوقت: 15:56
|الاقسام: اقتصاد
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انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي
عقد اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي، اليوم السبت، في طهران، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.
وشارك في الاجتماع رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي.
وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة تفاصيل ميزانية العام القادم ومصادر الدخل والانفاق وتأثيرات الاصلاحات الهيكلية للميزانية على ميزانية العام الجديد.
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