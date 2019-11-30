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رقم الخبر: 269615 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 15:56 الاقسام: اقتصاد  
انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي

انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي

عقد اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي، اليوم السبت، في طهران، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

وشارك في الاجتماع رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي.

وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة تفاصيل ميزانية العام القادم ومصادر الدخل والانفاق وتأثيرات الاصلاحات الهيكلية للميزانية على ميزانية العام الجديد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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