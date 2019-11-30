أعرب مساعد مندوب ايران الدائم في مقر الامم المتحدة بفيينا رضا غائبي عن قلقه حيال الوضع المؤسف الجاري في الاراضي الفلسطينية المحتلة والازمة الانسانية في غزة ودعا الى إنهاء الحصار اللاشرعي فورا ودون قيد أو شرط.

وقال غائبي، في كلمته خلال مراسم اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مقر المنظمات الدولية بفيينا (اليوم السبت)، إن الكيان الاسرائيلي ينتهك القوانين الدولية ويرتكب جرائم حرب في فلسطين، مؤكدا على ضرورة العثور على سبيل شامل ومستديم لايجاد حل لازمة فلسطين.

وشدّد على إنهاء احتلال فلسطين وعودة اللاجئين الى وطنهم وتأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، والتي ينبغي ان تكون جزءً من الحل الشامل.

وعدّ مساعد ممثل ايران الدائم في مقر المنظمات الدولية بفيينا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمثابة فرصة جيدة لتجديد الالتزام حول ايجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية ، ووصف الاحتفال بهذا اليوم بمثابة فرصة مناسبة لعكس الوضع المؤسف الناجم عن احتلال فلسطين الذي حرم شعبها من حقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع الجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، لاسيما الضفة الغربية والأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحصار والحظر الاقتصادي والعدوان العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق وتدمير المدارس والمنازل ، ودعا إلى الرفع الفوري وغير المشروط للحصار المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المنافذ والمعابر، وكذلك إنهاء جميع الإجراءات التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

وأشار إلى أن جميع ممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات الأمم المتحدة ، مؤكدا أن طهران تدعو إلى الوقف الفوري لجميع هذه الاجراءات ، بما في ذلك بناء المستوطنات ونهب الموارد الطبيعية والتهجير القسري والعديد من الجرائم الأخرى.

ولفت إلى أعمال العنف والممارسات المتطرفة والاغتيالات من قبل المستوطنين الصهاينة في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية ، والتمييز ضد الفلسطينيين وعدم مقاضاة الضالعين والمخاوف الأخرى بشأن فلسطين ما يفاقم الاوضاع ويزيد من حدة التوترات القائمة.

وجدد موقف طهران الداعم للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال وحقه في تقرير المصير ، و"إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تؤمن إيمانا راسخا بأن حل القضية الفلسطينية يتطلب نهجا شاملا، بما في ذلك التركيز على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة ، وتعتقد أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا عندما يتضمن الحل المقدم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الأراضي وإعادة الشعب الفلسطيني إلى وطنه وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف".