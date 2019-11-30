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رقم الخبر: 269613 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: اقتصاد  
ايران تستضيف أضخم ملتقى دولي لشركات القلال والحبوب الزيتية

ايران تستضيف أضخم ملتقى دولي لشركات القلال والحبوب الزيتية

أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية السويسرية عن اقامة المؤتمر الدولي "ايران غرين" المختص بمجال القلال والحبوب الزيتية والذي يعد اضخم ملتقى للشركات المختصة.

وأوضح "شريف نظام مافي"  عبر مؤتمر صحفي في غرفة تجارة ايران اليوم السبت، بأن المؤتمر ايران غرين يستهدف السوق الاستراتيجية الايرانية وسينطلق الاثنين المقبل في طهران.

ولفت الى استضافة 450 شخصية اقتصادية للمشاركة بهذا الحدث، منها سبعين شخصية  تمثل شركات واتحادات معنية بالقلال والحبوب الزيتية في الخارج، كما أنه ثمة مشاركة من عدة دول في الملتقى منها سويسرا وفرنسا وروسيا والدنمارك وتركيا وآذربيجان وكازاخستان والامارات وغيرها من الدول.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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