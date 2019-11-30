وأوضح "شريف نظام مافي" عبر مؤتمر صحفي في غرفة تجارة ايران اليوم السبت، بأن المؤتمر ايران غرين يستهدف السوق الاستراتيجية الايرانية وسينطلق الاثنين المقبل في طهران.

ولفت الى استضافة 450 شخصية اقتصادية للمشاركة بهذا الحدث، منها سبعين شخصية تمثل شركات واتحادات معنية بالقلال والحبوب الزيتية في الخارج، كما أنه ثمة مشاركة من عدة دول في الملتقى منها سويسرا وفرنسا وروسيا والدنمارك وتركيا وآذربيجان وكازاخستان والامارات وغيرها من الدول.