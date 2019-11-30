أعلن الامين والمتحدث باسم لجنة الانتخابات في ايران اسماعيل موسوي عن بدء التسجيل للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد اعتبارا من يوم غد الاحد 1 كانون الاول /ديسمبر.

وقال موسوي، في تصريح أدلى به لمراسل فارس اليوم الاحد، إن تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في نسختها الحادية عشر سيستمر لغاية يوم السبت المقبل على مدى اسبوع واحد في 208 منطقة انتخابية.

واضاف: إن المترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة ينبغي أن يكونوا حائزين على شهادة الماجستير كحد أدنى.

يشار الى ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستقام في 21 شباط / فبراير المقبل.