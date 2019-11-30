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رقم الخبر: 269604 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 15:51 الاقسام: محليات  
الداخلية الايرانية: الإحصاءات الدولية عن عدد قتلی الاحتجاجات الأخیرة غير موثوقة

الداخلية الايرانية: الإحصاءات الدولية عن عدد قتلی الاحتجاجات الأخیرة غير موثوقة

أکد نائب وزير الداخلية في الشؤون السياسية علی أن الإحصاءات الصادرة عن المنظمات الدولية عن عدد القتلی في الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا تفتقد للدقة وهي غیر موثوقة.

ورداً علی سؤال حول عدد قتلی الاحتجاجات الأخیرة في إيران، قال نائب وزير الداخلية‌ في الشؤون السياسية جمال عرف في مؤتمر صحفي: من المقرر أن تعلن النيابة العامة‌ عدد القتلی وفق الإحصائيات التي تحصل علیها من قبل الطب الشرعي.

وعن الإحصاءات التی نشرتها المنظمات الدولية،‌ أکد المسؤول الإيراني: هذه الإحصاءات لیست دقیقة وهي غیر موثوقة وهم يعلنون عدد القتلی أکثر مما يکون.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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