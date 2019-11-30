أکد نائب وزير الداخلية في الشؤون السياسية علی أن الإحصاءات الصادرة عن المنظمات الدولية عن عدد القتلی في الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا تفتقد للدقة وهي غیر موثوقة.

ورداً علی سؤال حول عدد قتلی الاحتجاجات الأخیرة في إيران، قال نائب وزير الداخلية‌ في الشؤون السياسية جمال عرف في مؤتمر صحفي: من المقرر أن تعلن النيابة العامة‌ عدد القتلی وفق الإحصائيات التي تحصل علیها من قبل الطب الشرعي.

وعن الإحصاءات التی نشرتها المنظمات الدولية،‌ أکد المسؤول الإيراني: هذه الإحصاءات لیست دقیقة وهي غیر موثوقة وهم يعلنون عدد القتلی أکثر مما يکون.