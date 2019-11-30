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رقم الخبر: 269602 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 15:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
كمية الكالسيوم التي يحتاجها جسمك يوميا

كمية الكالسيوم التي يحتاجها جسمك يوميا

كشفت الجمعية الألمانية للتغذية، أن جسم الشخص البالغ يحتاج لكمية كالسيوم تبلغ 1000 مليغرام يوميا.

وأشارت الجمعية إلى أن الحليب البقري يعد أهم وأشهر مصادر الكالسيوم، حيث تحتوي 100 غم من الحليب على 120 مليغراما من الكالسيوم، بحسب موقع (ميديكال دايلي).

وهناك مصادر أخرى للكالسيوم، حيث يمكن الحصول عليه من الكرنب الأخضر والبروكلي واللوز وسمك التونة والفاصولياء البيضاء وبذور السمسم وبذور الشيا.

ونصحت الجمعية بالاستعانة بمكملات الكالسيوم، إذا كان النظام الغذائي للفرد به أي نقص، مع ضرورة مراجعة الطبيب قبل تناول أي نوع من المكملات.

ويحتاج جسم الإنسان إلى الكالسيوم لبناء عظام قوية والحفاظ عليها، كما يحتاج القلب والعضلات والأعصاب إلى الكالسيوم أيضا.

ولا يقوم الجسم بإنتاج الكالسيوم، لذلك يجب الحصول عليه من مصادر أخرى.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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