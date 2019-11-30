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رقم الخبر: 269600 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 15:49 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الأعراض الرئيسية لنقص فيتامين «د» في الجسم

الأعراض الرئيسية لنقص فيتامين «د» في الجسم

وفقا لأستاذ في المركز الطبي بجامعة بوسطن، من أجل الحصول على فيتامين (د)، يحتاج الجسم إلى أن يكون في الشمس لحوالي 10-15 دقيقة في اليوم.

في فصل الشتاء، غالباً ما يكون نقص فيتامين (د) في الجسم مشكلة. وأوضح مايكل ف. هوليكا، أستاذ الطب وعلم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية في المركز الطبي بجامعة بوسطن، من أجل تعويض هذا النقص، من الضروري أن تكون في الشمس لمدة 10-15 دقيقة يومياً.

وفقا للأطباء، إن ما يدل على نقص فيتامين (د) يمكن أن يكون الألم في الأطراف والعظام، وكذلك في المفاصل غير النشطة في الصباح وتعرق في الرأس وزيادة الوزن والاكتئاب ومشاكل في الأمعاء.

أيضا، نقصه يؤدي إلى ظهور خطر ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وهشاشة العظام. يمكن أن يحدث نقص فيتامين (د) حتى مع تناول الأطعمة التي تحتوي عليه، لأن أشعة الشمس هي أهم مصدر له، وفقا لمجلة «فوكس».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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