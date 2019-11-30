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رقم الخبر: 269588 تاريخ النشر: تشرين الثاني 30, 2019 الوقت: 14:59 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران للسيدات يهزم نظيره الكامبودي بكرة السلة على الكراسي المتحركة
ببطولة آسيا واقيانوسيا الدولية ..

منتخب ايران للسيدات يهزم نظيره الكامبودي بكرة السلة على الكراسي المتحركة

حقق منتخب ايران للسيدات بكرة السلة على الكراسي المتحركة في أول لقاء له فوزاً ثميناً على نظيره الكامبودي بنتيجة 40 – 22، وذلك في اليوم الثاني من البطولة الدولية لابطال آسيا واقيانوسيا باللعبة.

هذا وسيخوض المنتخب الايراني للسيدات بكرة السلة على الكراسي المتحركة لقاءه الثاني في البطولة يوم غد الاثنين امام المنتخب الهندي.

ويشرف على هذه البطولة الاتحاد الاسيوي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقام منافساتها في تايلند.

ويشارك في هذه المسابقات 8 منتخبات للسيدات و14 منتخباً للرجال وتستمر لغاية السابع من ديسمبر الحالي.

 

 
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مصدر الخبر: موسوعة العراق الرياضية
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