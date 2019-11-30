ببطولة آسيا واقيانوسيا الدولية .. منتخب ايران للسيدات يهزم نظيره الكامبودي بكرة السلة على الكراسي المتحركة حقق منتخب ايران للسيدات بكرة السلة على الكراسي المتحركة في أول لقاء له فوزاً ثميناً على نظيره الكامبودي بنتيجة 40 – 22، وذلك في اليوم الثاني من البطولة الدولية لابطال آسيا واقيانوسيا باللعبة.