ستستضيف ايران مسابقات كأس العالم بالمصارعة الرومانية في موعد جديد والتي كان مقررا لها ان تنطلق غداً الخميس.

افاد موقع وزارة الرياضة والشباب انه من اجل حفظ حق ايران باستضافة كأس العالم بالمصارعة الرومانية المقررة من قبل الاتحاد الدولي للمصارعة، اجرى وزير الرياضة والشباب (مسعود سلطاني فر) اتصالات هاتفية مع كل من سفيري ايران لدى اليابان وروسيا لمتابعة حضور فرقها في هذه المسابقات.

واضافت الوزارة، بفضل جهود اللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد المصارعة في الاتصال مع رئيس الاتحاد الروسي للمصارعة، ماما شوفيلي، وبمساعدة وزارة الخارجية الايرانية، والاستفادة من جهود سفراء جورجيا واليابان وروسيا بطهران، تم تغيير موعد اقامة مسابقات كأس العالم بالمصارعة الرومانية بطهران الى وقت آخر.