أحرز ديفيد باسترناك 3 أهداف ليقود بوسطن بروينز لفوز ساحق (8-1) على مونتريال كندينز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، يوم الثلاثاء.

وساهم براد مارتشاند وتشارلي كويل في الانتصار بعدما سجل كل منهما هدفا، وصنع هدفين، بينما جاءت باقي الأهداف عن طريق جيك ديبراسك، وأنديرس بيورك، ودانتون هاينن، وصنع شون كورالي 3 أهداف.

وأنقذ الحارس ياروسلاف هالاك، 36 محاولة ليحقق بروينز، فوزه الخامس في آخر 6 مباريات.

وسجل شي ويبر، هدف كندينز الذي خسر للمرة الخامسة على التوالي.

واستقبل الحارس كاري برايس خمسة أهداف من أول 11 محاولة قبل استبداله في الشوط الثاني.

وهذه المرة الثانية هذا الموسم التي يسجل فيها باسترناك ثلاثة أهداف في مباراة واحدة لكنها أول مرة يسجل فيها لاعب من بروينز ثلاثية في كندينز منذ ستيف كاسبر في 30 نوفمبر تشرين الثاني 1987.