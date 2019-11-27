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رقم الخبر: 269359 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 14:28 الاقسام: رياضة  
ناجتس يهزم ويزاردز بدوري السلة الأمريكي

ناجتس يهزم ويزاردز بدوري السلة الأمريكي

واصل دنفر ناجتس، انتصاراته وحقق فوزه السادس على التوالي بالتفوق (117-104) على واشنطن ويزاردز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وسجل جيرامي جرانت، لاعب ناجتس 20 نقطة، في أفضل أداء له هذا الموسم وأضاف ويل بارتون 17 نقطة واستحوذ على 8 كرات مرتدة، ومرر 8 كرات حاسمة.

كما ساهم جامال موراي، في الانتصار بتسجيل 16 نقطة، وأضاف زميله ميسون بلملي 15 نقطة، واستحوذ نيكولا يوكيتش على 20 كرة مرتدة.

وتصدر جوردان مكراي، قائمة مسجلي النقاط في ويزاردز برصيد 21 نقطة، بينما سجل ديفيز بيرتانز وبرادلي بيل وموريتس فاجنر 14 نقطة لكل لاعب لكن الفريق خسر للمرة الثانية على التوالي.

ودخل واشنطن المباراة في المركز الثاني في قائمة مسجلي النقاط برصيد 119.1 نقطة في المباراة الواحدة لكنه احتاج إلى مجهود كبير في الربع الأخير حتى يجتاز 100 نقطة.

وأنهى ناجتس النصف الأول بفارق 17 نقطة واتسع الفارق إلى 20 في الربع الثالث قبل أن يقلص ويزاردز النتيجة في الربع الأخير.

هذا وتغلب في المباراة الاخرى فريق كليبرز علىى خصمه دالاس مافريكس بنتيجة (114 – 99).

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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