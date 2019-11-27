قال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، انه يلتقي مع جميع الفصائل الافغانية من أجل العمل في سبيل ارساء السلام بافغانستان.

واشار ظریف، في تصريح أدلى به على هامش اجتماع مجلس الوزراء الايراني اليوم الاربعاء، الى لقائه ممثلين عن حركة طالبان في طهران، مؤكدا انه يلتقي مع جميع الفصائل بهذا البلد بهدف العمل من أجل ارساء السلام كما ان وفد طالبان زار طهران لهذا الهدف.

وأوردت وسائل الاعلام أمس (الثلاثاء) ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا برادر وأعضاء في المكتب السياسي ووفد التفاوض التابع للحركة في طهران.

وأكد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للمساعدة في ارساء الحوار وتعزيزه بين الفصائل الأفغانية بمشاركة الحكومة وجميع القوى السياسية المؤثرة.

وتحدث ظريف، خلال الاجتماع، عن استعداد إيران لتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي مع أفغانستان على أساس المصالح المشتركة بين بلدي الجوار.