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رقم الخبر: 269357 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 13:44 الاقسام: عربيات  
رئيس الوزراء العراقي: الدولة حتى الآن في حالة دفاع وما يجري في العراق فتنة كبيرة

رئيس الوزراء العراقي: الدولة حتى الآن في حالة دفاع وما يجري في العراق فتنة كبيرة

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، ان الدولة حتى الآن في حالة دفاع ومايجري في العراق فتنة كبيرة.

وقال رئيس الوزراء العراقي، نقر بوقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان لكن هناك اعتداء وقع على النظام وواجبنا حمايته.

وأضاف، الدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة أمام مايحدث من حالات اعتداء وإلا سينهار النظام، الدولة حتى الآن في حالة دفاع ومايجري في العراق فتنة كبيرة.

وتابع، ان الدولة تواجه ضغطا شديدا وواجبنا هو حماية النظام العام والمواطنين على حد سواء، مصممون على أن يفرض القانون نفسه وأن يأخذ مجراه ضد التظاهر غير السلمي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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