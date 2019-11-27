مسؤول ايراني: استهلاك البنزين انخفض بنحو 20 مليون لتر يومياً أعلن مدير برنامج المواءمة بالشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، عن إنخفاض معدل استهلاك الوقود بنحو 20 مليون لتر يوميا منذ سريان قرار تقنين الوقود 16 نوفمبر /تشرين الثاني 2019.