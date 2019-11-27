|رقم الخبر: 269355
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019
|الوقت: 13:45
|الاقسام: محليات
|
مسؤول ايراني: استهلاك البنزين انخفض بنحو 20 مليون لتر يومياً
أعلن مدير برنامج المواءمة بالشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، عن إنخفاض معدل استهلاك الوقود بنحو 20 مليون لتر يوميا منذ سريان قرار تقنين الوقود 16 نوفمبر /تشرين الثاني 2019.
وأوضح "علي رضا آرمان مقدم" في تصريح اليوم الاربعاء، أن متوسط انخفاض استهلاك البنزين في الاسبوع الماضي يعادل انشاء محطة تكرير للنفط بطاقة 750 الف برميل يوميا.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر