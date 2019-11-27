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رقم الخبر: 269354 تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019 الوقت: 13:23 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع الثاني عشر للدوري الايراني الممتاز

برنامج مباريات الاسبوع الثاني عشر للدوري الايراني الممتاز

فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الثاني عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

الخميس: 28/11

ماشين سازي تبريز – سايبا  15:30

الجمعة: 29/11

نفت مسجد سليمان – ذوب اهن  14:30

شاهين بوشهر – بارس جنوبي جم  16:30

فولاد خوزستان – غل غهر سيرجان  16:40

السبت: 30/11

سباهان – استقلال  15:00

بيكان – تراكتور سازي  15:00

شهرخودرو – صنعت نفت ابادان  17:00

برسبوليس – نساجي مازندران  17:30

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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