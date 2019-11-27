|رقم الخبر: 269354
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 27, 2019
|الوقت: 13:23
|الاقسام: رياضة
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برنامج مباريات الاسبوع الثاني عشر للدوري الايراني الممتاز
فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الثاني عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
الخميس: 28/11
ماشين سازي تبريز – سايبا 15:30
الجمعة: 29/11
نفت مسجد سليمان – ذوب اهن 14:30
شاهين بوشهر – بارس جنوبي جم 16:30
فولاد خوزستان – غل غهر سيرجان 16:40
السبت: 30/11
سباهان – استقلال 15:00
بيكان – تراكتور سازي 15:00
شهرخودرو – صنعت نفت ابادان 17:00
برسبوليس – نساجي مازندران 17:30
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