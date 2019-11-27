انتقد مسؤولو الرياضة في روسيا يوم الثلاثاء، توصيات لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، بمنع روسيا من المشاركة في الأولمبياد لمدة أربع سنوات.

وأوصت لجنة مراجعة الامتثال بهذه العقوبة، بداعي وجود تلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

وقال رئيس الاتحاد الروسي للملاكمة عمر كريمليف في بيان (إنها أنباء مؤسفة. هذه التوصيات ظالمة.. تلعب روسيا دورا مهما في تطوير الرياضة عالميا فكيف يمكن حظر مشاركة بلد بهذه المكانة؟).

من جهته، قال رئيس الاتحاد الروسي لرياضة الكيرلنيغ، دميتري سفيشيف، إن بلاده نالت ما يكفيها من عقوبات بسبب قضية المنشطات.

وأضاف لـ(رويترز): (هذه التوصيات عقوبة قاسية لا أساس لها لمشاكل قديمة عوقبت روسيا بسببها بالفعل).

وتابع (أحرزت روسيا تقدما كبيرا في مكافحة المنشطات. معاقبة الجيل الجديد بهذه القسوة يفوق القدرة على التحمل).

وسيتم عرض توصيات لجنة مراجعة الامتثال على اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات المقرر في باريس في التاسع من ديسمبر المقبل.

وحظرت اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة روسيا في ألعاب بيونغ تشانغ الشتوية العام الماضي بسبب مزاعم منشطات برعاية الدولة في ألعاب سوتشي 2014، لكن تم السماح لبعض الرياضيين الروس بالمشاركة كمستقلين.

وإذا طبق الحظر لمدة أربع سنوات، فإن روسيا لن تشارك في أولمبياد طوكيو العام المقبل، وألعاب بكين الشتوية 2022.

لكن توصيات لجنة الامتثال تركت الباب مفتوحا أمام مشاركة رياضيين من روسيا كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 حين شارك رياضيون روس كمستقلين تحت العلم الأولمبي.

هذا، وأشار موقع قناة (matchtv.ru) الروسية، إلى أن فرض أي عقوبات على روسيا لن يؤثر على استضافتها لبعض من مباريات نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2021 المقرر في سان بطرسبورغ.